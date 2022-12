Graz hat doppelt so viele Anlegerwohnungen wie Linz

Die Diskrepanz zwischen privat oder gewerblich errichtet und sozialökonomischen Objekten ist ebenfalls beachtlich. Nur 15 Prozent aller Mietwohnungen in der steirischen Landeshauptstadt sind Genossenschafts- oder Gemeindewohnungen. Linz weist einen Anteil von über 50 Prozent auf, in Klagenfurt sind 34 Prozent, in Salzburg 24 Prozent.

Diese Kluft konnte noch durch relativ günstige Mieten kompensiert werden, in Graz zeigte man nämlich laut Studie die „geringste Zahlungsbereitschaft aller Landeshauptstädte“: 611 Euro für zwei bis drei Zimmer und 56 Quadratmeter waren die Durchschnittsmiete – bisher.

Denn die Experten sehen bald Probleme wegen der Teuerung im Energiebereich. „Die Wohnkosten steigen jetzt stark an“, überlegt Günther Rettensteiner von „Regionalis“. „Dadurch wird die Leistbarkeit von Wohnen immer brisanter.“

Kommunaler und geförderter Wohnbau sei in Graz nicht nur verglichen mit anderen Landeshauptstädten viel zu gering: Gemessen am gesamten Neubau wurden nur zehn Prozent in der Stadt gefördert – steiermarkweit jedoch 26 Prozent. Entsprechend hoch fallen auch die Preissteigerungen in den östlichen und westlichen Stadtbezirken aus, in denen am meisten gebaut wird. Sie waren 2021 um rund 43 Prozent höher als in den Jahren zuvor.