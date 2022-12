Drama in der Steiermark: Drei Tote in einem Haus entdeckt

Furchtbares Drama in Fischbach im Bezirk Weiz in der Steiermark. Ein Zustelldienst entdeckte Montagvormittag in einem Einfamilienhaus drei leblose Personen.

Obwohl Notärzte rasch vor Ort waren, konnten sie für eine 90-Jährige und ihre beiden Söhne (67 und 68 Jahre alt) nichts mehr tun.

Laut Kriminalpolizei gibt es keinen Hinweis auf Fremdverschulden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die Todesursache auf die Verwendung einer mobilen Heizvariante zurückzuführen sein.

Unfall schon am Samstag

Dabei verwendeten die Bewohner im Keller des Hauses ein Notstromaggregat, an welchem sie wiederum einen Heizlüfter angeschlossen hatten. Aufgrund fehlender Frischluftzufuhr füllte sich das Haus mit giftigen Abgasen. Diese führten zum Tod der drei Personen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Sicherstellung sowie eine Obduktion der Leichname an.

Der schreckliche Unfall dürfte sich schon am Samstag ereignet haben, heißt es.