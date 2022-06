Angriff auf Ute-Bock-Flüchtlingshaus bleibt straffrei

Die Wiener Polizei schritt damals ein und erstattete Bericht an die Staatsanwaltschaft Wien. Ein dort erstellter Vorhabensbericht wurde nun mit dem Ergebnis, dass keine weiteren Ermittlungen durchgeführt werden, retourniert. Eine strafrechtliche Verfolgung dieses Vorfalls unterbleibt somit. Seitens der Landespolizeidirektion Wien heißt es dazu: "Die Polizei ist mit der Berichterstattung an die Staatsanwaltschaft Wien ihrer gesetzlichen Aufgabe nachgekommen. Die Staatsanwaltschaft Wien ist Herr des Verfahrens, wenn diese das Verfahren einstellt, gibt es für die Polizei keine Ermittlungsaufträge mehr. Die Einsicht in solche Akte ist aus Datenschutzgründen nicht möglich."

„Der Angriff aufs Ute Bock Haus wird also keine Konsequenzen haben“, ist man in der Flüchtlingsunterkunft betroffen. Die Entscheidung liege natürlich bei den Behörden, so Sprecherin Maren Riebe, „aber wir sind angesichts der belastenden Folgen, die diese Störaktion für unsere Bewohnerinnen und Bewohner hatte, enttäuscht über dieses Ergebnis und besorgt, was dies zukünftig für die Sicherheit von Flüchtlingsunterkünften bedeutet. Wenn das der neue Ton wird, dass vermummte Personen andere Menschen laut schreiend aktiv bedrohen, ist das eine andere Qualität.“

Was Riebe vor allem fürchtet: „Wenn das ungestraft bleibt, ist das ein Signal an Flüchtlinge, dass ihr Schutz keine Rolle spielt. Und es könnte ein Zeichen für Nachahmer sein, Menschen zu bedrohen und einzuschüchtern, ohne rechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen.“ Die Entscheidung sei frustrierend. Derzeit werde mit dem Anwalt abgeklärt, ob zivilrechtlich noch Schritte eingeleitet werden.