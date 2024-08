Amercian Staffordshire Terrier: Von der Kampfgrube ins Einfamilienhaus

Um starke, ausdauernde und mutige Tiere in die Hundekampf-Arenen schicken zu können, wurden im England des 19. Jahrhundert Bulldoggen mit Terriern gekreuzt. Diese Vorfahren des "AmStaffs" zeichneten sich unter anderem durch Schnelligkeit, Wendigkeit und ihr Temperament aus. Da Tierkämpfe in England aufgrund ihrer Grausamkeit bereits 1835 untersagt wurden, traten die Hunde meist im Verborgenen gegen ihre Artgenossen, Dachse oder sogar Bären an. Auswanderer nahmen die Tiere und die Blutigen Wettkämpfe mit nach Amerika.

In den Staaten waren die American Stafforshire Terrier-Vorfahren allerdings nicht nur auf dem Kampfplatz zu finden. Aufgrund ihres Mutes und ihrer Loyalität wurden sie gerne auf Farmen eingesetzt, etwa um die Familien und ihre Tiere zu hüten . Laut dem "Österreichischen Club für American Saffordshire Terrier" (ÖCAST) werden bis heute diese positiven Eigenschaften wie Gutmütigkeit, Führigkeit und Menschenfreundlichkeit in der Zucht forciert. "Weitere Merkmale sind, dass sie sportlich, kräftig, ausdauernd und mutig sind. Aggressive Individuen werden von der Hundezucht ausgeschlossen", so der Verband.

Nicht zuletzt aus diesem Grund sind Menschen, die einen American Staffordshire Terrier oder ähnliche Rassen halten, denen aufgrund ihrer Genetik ein höheres Gefahrenpotenzial zugeschrieben wird, in einigen Bundesländern dazu verpflichtet, besondere Auflagen erfüllen und Ausbildungsstunden nachzuweisen. Falsch sei in den Augen des ÖCAST sowie weiteren Expertinnen und Experten die Annahme, dass die American Staffordshire Terrier aufgrund ihrer Gene gefährlich seinen, als andere Rassen. Zwar gebe es Unterschiede beim Bewegungsdrang, der Selbstständigkeit oder Anhänglichkeit sowie im Umgang mit Artgenossen und Menschen, aber "ein Hund – egal welcher Hunderasse – wird immer von seinem sozialen Umfeld sowie Haltung, Erziehung und Beschäftigung geprägt."

"Es ist immer der Mensch am Ende der Leine Schuld", heißt es ebenfalls seitens des Tierschutz Austria. Besonders eine Praktik wird seitens der Tierschutzeinrichtung besonders kritisch betrachtet: Die sogenannte Schutzhundeausbildung. Bei dieser Art von Training wird den Hunde unter anderem beigebracht, Menschen am Arm zu beißen, etwa wenn sie vor ihnen davonlaufen.

"In einer ähnlichen Situation macht der Hund das, was ihm antrainiert wurdr", heißt es seitens Tierschutz Austria. In den Augen der Tierschutzorganisation könne man tragische Zwischenfälle mit einer gewaltfreien Erziehung verhindern, denn "kein Hund wird mit aggresivem Verhalten geboren". Diese Meinung teilt Jürgen Stadler, Sprecher der Pfotenhilfe. Er verweist außerdem darauf, dass "die Erhöhung von Aggressivität und Kampfbereitschaft - egal durch welche Maßnahmen - schon lange als strafbare Tierquälerei" eingestuft werden.

Viele "AmStaffs" suchen ein neues Zuhause

Die "AmStaffs" gehören zu jenen Rassen, die besonders häufig zu Dauergästen in den Schutzeinrichtungen werden. "Bei uns im Tierheim landen American Staffordshire Terrier, weil nicht die richtigen Menschen diese Hunderasse halten", befindet das Tierquartier in Wien. So komme es etwa regelmäßig vor, dass die Tiere ihren alkoholisierten Besitzern auf offener Straße von der Polizei abgenommen werden. Stelle sich anschließend heraus, dass gegen die Halterinnen oder Halter bereits eine Vorstrafe in Bezug auf Gewalt, Drogen oder Alkohol aufliegt, beginnt die Suche nach einem neuen Zuhause.