Hundebiss löste Schlaganfälle aus: Besitzer verurteilt

Nun ist der Hundehalter im Landesgericht für Strafsachen in Wien angeklagt. Ihm wird grob fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.

Dass der Terriermischling zubeißt, war lange bekannt. Bereits fünf Vorfälle waren aktenkundig , als der Hund am 10. November 2022 wieder auf einen Menschen losging. Doch diesmal nahm die Hundeattacke einen besonders tragischen Verlauf. Die Wunde des Opfers infizierte sich , es kam zu einer Mitralklappenendokarditis - und zu mehreren Schlaganfällen.

Denn der Besitzer dürfte aus den Vorfällen der Vergangenheit nichts gelernt haben. Erneut war der Hunde ohne Leine und Maulkorb unterwegs.

Zu seinem Gerichtstermin erscheint der Angeklagte in kurzen Hosen und Sandalen. Der Österreicher, der von der Mindestsicherung lebt, ist akustisch kaum zu verstehen. "Ich weiß nicht so genau, wie das passiert ist", sagt er. "Ich habe den Hund einem Bekannten gegeben, weil ich gerade einen Streit mit einem Mann gehabt habe." Von der Attacke selbst habe er nichts mitbekommen. "Da bin ich gerade am Boden gelegen."

Der Vorfall ereignete sich am Floridsdorfer Spitz. Das nun 37-jährige Opfer kam gerade von der Arbeit nach Hause.

Opfer mit Rollator

Selbst kann der Mann dazu keine Angaben machen. Er kann kaum sprechen, gehen ist nur mit einem Rollator möglich. Seine Mutter schildert, was sich damals ereignet hatte. "Der Hund war nicht an der Leine. Der Hund hat ja an diesem Tag auch noch zwei andere Leute gebissen - aber das ist nicht aktenkundig", schildert sie.

Nach dem Biss sei ihr Sohn von der Rettung versorgt worden. Dass es zu schwerwiegenden Problemen kommt, zeichnete sich zu dem Zeitpunkt nicht ab. "Er war drei Monate im Krankenstand. Der Fuß war eitrig. Als er dann wieder mit dem Arbeiten begonnen hat, bekam er Fieberschübe."

Dass das in Zusammenhang mit dem Biss stehen könnte, erkannte der Hausarzt nicht. Und schließlich erlitt der 38-Jährige seinen ersten Schlaganfall. Sechs weitere folgten im Krankenhaus.