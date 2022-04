Am Samstag werden die letzten Osternester gefüllt

Rechnet man die Ausgaben für Dekoration und Essen dazu, wachsen die Summen gleich noch einmal. Laut Umfrage des Handelsverbandes investiert jeder Steirer und Kärntner durchschnittlich 105 Euro in das Osterfest. In diesen beiden Bundesländern sind die Osterhasen somit am spendabelsten, denn Tiroler und Vorarlberger geben jeweils 97 Euro aus, Oberösterreicher und Salzburger 90 Euro, Niederösterreicher und Burgenländer 88 Euro. Am zurückhaltendsten sind gemäß Umfrage die Wiener, sie wenden nur jeweils 46 Euro für Ostergeschenke, Essen oder Dekostücke auf. Über ganz Österreich gerechnet liegt der Durchschnitt bei 90 Euro.

Vom heutigen letzten Einkaufstag vor dem Fest erwartet sich der Handel ebenfalls noch einiges an Umsatz. Zudem fällt mit heute, Samstag, auch die Maskenpflicht in vielen Bereichen: Je nach Alter sind FFP2-Masken oder einfacherer Mund-Nasen-Schutz nur noch in Geschäften mit Waren des täglichen Bedarfs vorgeschrieben, aber nicht mehr in Spielzeugläden oder Sportgeschäften.

Gab es zu Ostern 2021 speziell im Osten Österreichs mit einem Sonder-Lockdown betroffen waren Wien, Niederösterreich und das Burgenland noch Beschränkungen beim Einkaufen, so müssen sich heuer viele wegen der steigenden Lebenshaltungskosten einschränken. Österreichweit wurde im Vorjahr ein Osterumsatz von 240 Millionen Euro erzielt.

Heuer kalkuliert der Handelsverband mit 230 Millionen Euro, das ist ein Minus von rund vier Prozent. Laut Geschäftsführer Rainer Will falle Ostern außerdem für 14 Prozent der Österreicher „komplett ins Wasser, weil sie sich auf den Kauf lebensnotwendiger Güter beschränken müssen“.