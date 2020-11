Als sich Niederösterreich und Wien scheiden ließen

Trennungsgesetz

Die Trennung von Wien und Niederösterreich in zwei autonome Landesteile wurde in die neue Bundesverfassung ge-schrieben, die am 10. November 1920 in Kraft trat. Am 29. Dezember 1921 wurde das Trennungsgesetz beschlossen und mit dem Jahr 1922 dann auch vollzogen.

Geänderte Grenzen

Nach dem Anschluss an Deutschland wurden 1938 auch innerhalb Österreichs die Grenzen neu gezogen. So ent-stand Groß-Wien, das um 97 niederösterreichische Gemeinden erweitert wurde. NÖ (damals Niederdonau) erhielt das Nordburgenland dazu. Diese Grenzziehung wurde nach dem Krieg rückgängig gemacht.

Auszug aus der Stadt

In einer Volksabstimmung entschieden die Niederösterreicher 1986, dass St. Pölten ihre Landeshauptstadt werden soll, womit der Auszug aus Wien begann. Die Übersiedelung des Landhauses von der Herrengasse in Wien in die neue Landeshauptstadt wurde 1997 abgeschlossen.