Als Polizist im Angesicht der häuslichen Gewalt

Auf Aufforderung öffnet ein junger Mann die Tür und gewährt nur auf Drängen Zutritt. Schon ist man mitten in einer unübersichtlichen Situation . Im Raum stehen noch zwei Frauen – eine, mit Baby am Arm, entpuppt sich als Lebensgefährtin Herrn Mayrs, die zweite als deren Schwester. Die Stimmung ist aufgeheizt.

Dass dabei alle Rollen von Polizeischülern eingenommen werden, ist nicht der Not geschuldet. „Sie sollen auch die Erfahrung machen, wie es einem geht, wenn die Polizei einschreitet“, erklärt Sturm. Er ist auch Koordinator dieses Kompetenztrainings für alle zwölf Polizeischulen in Österreich.

Die beiden „Polizisten“ trennen Aggressor und potenzielles Opfer räumlich , versuchen herauszufinden, was sich hier abgespielt hat, ob Gewalt im Spiel war. Am Ende beschließen die Laien, ein Betretungs- und Annäherungsverbot auszusprechen. Und sind sich danach einig, dass sie ziemlich überfordert waren.

Dass eines der Module dem Einsatzszenario „Gewalt in der Privatsphäre“ gewidmet ist, ist kein Zufall. Es gehört schlicht – wie etwa ebenfalls in Rollenspielen trainierte Amtshandlungen von Verkehrsanhaltungen über Lärmerregung bis Körperverletzung – zu jenen Dingen, die laut Landespolizeidirektionen im Alltag „am meisten aufpoppen“, so Sturm.

Von allen in Tirol angezeigten Gewaltdelikten spielten sich in den vergangenen fünf Jahren zwischen 18 und 27 Prozent in der Privatsphäre ab. Werden die Polizisten zu Streitigkeiten in der Familie bzw. Partnerschaft gerufen, müssen sie – wie in dem Rollenspiel – aus der Situation heraus entscheiden, ob sie ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen einen Gefährder aussprechen.

Schon an Tag eins möglich

„Das kann ihnen am ersten Tag ihrer Dienstzeit passieren“, sagt der Ausbildner und erklärt den Sinn der Simulation: „Es geht darum, Handlungssicherheit zu gewinnen.“