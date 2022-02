Als Politiker bei Ulrichsbergtreffen: Verfassungsschützer bleibt

Keine Verharmlosung

Tauschitz selbst ist als LVT-Leiter wesentlich weniger redselig als zu Zeiten als Parteipolitiker. Am Montag nahm der 43-Jährige nicht mehr persönlich Stellung, so viel ließ er zuvor via Medien wissen: Er habe Grußworte gesprochen „wie Vertreter anderer Parteien auch“ und in keiner Weise NS-Verbrechen verharmlost, beteuerte Tauschitz. Allerdings würde er heute nicht mehr bei so einer Zusammenkunft auftreten.

Die Kärntner Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß versicherte, Tauschitz erfülle „alle fachlichen und dienstrechtlichen Voraussetzungen“, zudem sei er der einzige Bewerber gewesen. „Alle Gremien waren befasst, alle haben zugestimmt“, merkte Kohlweiß am Montag an. Nur bei „großen Dienstpflichtverletzungen“ könne sie ein Enthebungsverfahren einleiten. Doch die lägen nicht vor. „Seine Zeit als Politiker kann ich nicht in meine Beurteilung über seine Arbeit für die Landespolizeidirektion einbeziehen.“

Aus Polizeikreisen war am Montag jedoch zu hören, dass Kohlweiß ihren Stellvertreter, Markus Plazer, damit beauftragt haben soll, ein Auge auf das LVT zu werfen. Er soll somit schauen, dass die Abläufe dort korrekt seien. Ausgebildeter Polizist ist Tauschitz - übrigens wie auch sein Amtsvorgänger - keiner, er hat BWL und Jus studiert und saß von 2004 bis 2013 im Kärntner Landtag. 2014 wechselte er in das damalige Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, ehe er 2017 Referatsleiter im Kärntner LVT wurde.

SPÖ-Landeschef Peter Kaiser ließ mitteilen, es liege an Tauschitz’ Amtsführung, sich „deutlich von jedem extrem Gedankengut glaubwürdig zu distanzieren“.