SOS-Mitmensch:Tauschitz als LVT-Leiter "untragbar"

Alexander Pollak, Sprecher von "SOS Mitmensch", meinte, es sei "untragbar", dass das Innenministerium jemanden zum Leiter des Landesamts für Verfassungsschutz mache, "bei dem die Distanz zu Rechtsextremismus aufgrund der mehrfachen Teilnahme am berüchtigten Ulrichsbergtreffen höchst fraglich sei".

Auch nur der geringste Verdacht der Nähe zu Extremismus müsse "ein absolutes K.O.-Kriterium bei jeglicher Postenbesetzung im Verfassungsschutz" sein.

SPÖ-Landeshauptman Kaiser betont Null-Toleranz

Kärnten habe sich in den letzten Jahren "konsequent und nachhaltig gegen rechtsextremes und faschistisches Gedankengut positioniert", das sei sogar in der Regierungserklärung von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) festgehalten, teilte am Montag ein Sprecher des Landeshauptmannes mit: "Es gibt eine klare Null-Toleranz-Maxime, sollte es, wo und durch wen auch immer, zu einem Aufflackern eines derartig zu verurteilenden Gedankengutes kommen."

LVT-Leitung ist Verantwortung des Innenministeriums

Allerdings liege die Entscheidung über die Besetzung der Leitung des LVT "einzig und allein im Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich des BMI".

Wie die APA berichtet, war das Ulrichsbergtreffen zuletzt 2017 Thema der Tagespolitik in Kärnten: Das "Team Kärnten" schloss den damaligen Landtagsabgeordneten und heute als Coronademo-Organisator bekannten Martin Rutter aus der Partei aus. Er hatte angekündigt, am Ulrichsbergtreffen eine Rede zur "Migrationslüge" halten zu wollen.