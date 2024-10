Als noch Robben und Seekühe in Wien wohnten

Denn da, wo heute Wien liegt, erstreckte sich einst ein Meer, das unsere Landschaft bis heute prägt. Die Geologen Mathias Harzhauser und Thomas Hofmann haben als erste Forscher Fossilfunde aus dem Stadtgebiet systematisch aufgearbeitet. In „Wien am Sand“ haben sie ihre Erkenntnisse nun veröffentlicht, am Mittwoch wurde das Buch im Naturhistorischen Museum Wien präsentiert.

Und zwar 18 Millionen Jahre – „wobei das aus geologischer Sicht erst gestern war“, sagt Harzhauser und lacht. In eine Zeit, als Wien und das weite Umland vom Meer bedeckt waren, dessen Spuren bis heute erkennbar sind: „Schaut man vom Kahlenberg in Richtung Bratislava über das Wiener Becken, kann man noch gut erahnen, wo sich das Meer befunden hat“, beschreibt Hofmann.

Im Meer tummelten sich Robben , Wale und Delfine : So fand man in den Nussdorfer und Hernalser Ziegeleien Reste von Robben. Da diese keine natürlichen Feinde hatten, dürften sie sich recht fleißig vermehrt haben: „Soweit das Auge reichte, lagen Robben entlang der Hernalser Küste“, heißt es im Buch.

„Wäre ich ein Reisebüro, würde ich Urlaub am Wiener Meer empfehlen, wie es vor zwölf Millionen Jahren war“, so Harzhauser. In dieser Phase ähnelte das Meer dem heutigen Persischen Golf . Es gab weiße Sandstrände bei trockenem, heißen Klima.

Entlang der Meeresküste

Und wem der Sinn nach einem Spaziergang an einer Felsküste steht: In der Eichelhofstraße in Nussdorf kann man heute noch an einer Brandungszone des damaligen Meeres entlanggehen. „Die schaut quasi noch so aus wie vor 14 Millionen Jahren“, so Harzhauser.

Vorbei war es mit der Traumstrand-Idylle vor rund elf Millionen Jahren: Das Meer zog sich zurück, übrig blieb der leicht salzige Pannonsee (der übrigens nichts mit den heutigen Neusiedler See gemein hat). „Dort gab es wieder eine ganz eigene Fauna aus Schnecken und Muscheln“, beschreibt Harzhauser. Etwa die Schnecke Melanopsis vindobonensis, die bereits an vielen Ecken in Wien, etwa in der Mollardgasse in Wien-Mariahilf beim Kellergraben, gefunden wurde.

Vor rund neun Millionen Jahren verschwand das Meer schließlich endgültig. „Seitdem“, sagt Hofmann, „liegen wir quasi auf dem Trockenen.“ Aber zumindest die Fossilien zeugen noch von unseren einstigen Traumstränden.