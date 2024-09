Es sind dann ein bisschen mehr als drei geworden. Allein in Finnland wurden vom literarischen Debüt der 1987 geborenen Wissenschaftlerin Iida Turpeinen mehr als 50.000 Exemplare verkauft, und es werden mehr: „Das Wesen des Lebens“ wurde in 27 Sprachen übersetzt.

Über drei Jahrhunderte zieht sich Turpeinens Geschichte über die Stellersche Seekuh, dieses friedliche, mysteriöse Geschöpf, und die Lebenswege der Menschen, die von ihm angezogen waren. Allen voran der deutsche Naturforscher Georg Wilhelm Steller, der als erster und einziger Wissenschaftler jemals ein lebendes Exemplar besagter Seekuh gesehen haben soll. In den kalten Küsten des Nordpazifiks lebte sie, ausgestorben ist sie nur 27 Jahre, nachdem sie entdeckt wurde. Sie muss eine bemerkenswerte Kreatur gewesen sein, mit ihren brustähnlichen Zitzen, den langen Wimpern und der gegabelten Fischflosse. Kein Wunder, dass sich Seemänner an Meerjungfrauen erinnert fühlten. Auch in den Bestarien früher Tierforscher verschwammen das Reale und das Imaginierte miteinander. Was man nicht wusste, erfand man.