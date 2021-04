Als in Salzburg die andere Kultur aufwachte

Kulturpioniere

Die Kulturinitiativen erledigten den Umbau des Lehrbauhofs teilweise selbst, Bürgermeister Josef Reschen (SPÖ) half auf Einladung sogar kurz medienwirksam mit. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), der Vater des heutigen Landeshauptmanns, spendierte eine überdimensionierte Bierkiste mit 200 Flaschen.

Knapp 20 Jahre blieb die ARGE in dem Bau, dessen provisorischen Charme manche ARGE-Besucher heute noch nachtrauern. 2005 folgten der nächste Professionalisierungsschritt und die Übersiedelung in einen wesentlich geräumigeren Neubau, nur einige Dutzend Meter vom alten Lehrbauhof entfernt.

Ob sie sich die heutige Argekultur in den Anfangszeiten so vorgestellt hätte? „Soweit habe ich nie vorausgedacht“, sagt Kronberger. Sie ist aber überzeugt, dass die heutige kulturelle Landschaft in Salzburg ohne die damaligen Ereignisse anders aussehen würde: „Viele Initiativen, wie das Literaturhaus, das Toihaus oder das Rockhouse haben sich aus dieser Bewegung entwickelt.“