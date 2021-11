Als erstes Bundesland: Kärntner Bergrettung führt 2-G für Mitglieder ein

„Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Wir haben uns auf diese Spielregeln geeinigt, die mit den Ortsstellen akkordiert sind. Ein Ungeimpfter kann dennoch bei der Bergrettung tätig sein, aber dann eben in der dritten Reihe. Man muss hier flexibel sein“, sagt Kärntens Landesleiter Otmar Striednig.

Präsident steht zu Kärnten

Rückendeckung für diesen Schritt der Kärntner kommt aus Tirol. Bergrettungs-Präsident Stefan Hochstaffl: „Wir stehen hinter dieser Entscheidung. Unsere sieben Landesorganisationen können selbstständig agieren. Wenn dies für Kärnten die gangbarste Lösung ist, dann ist das zu respektieren.“

Dass Bergretter nun deswegen aus der Organisation austreten, kann der Präsident hingegen nicht nachvollziehen. „Die Frage stellt sich schon, wie wichtig jemandem die Bergrettung ist, wenn wer wegen so einer Sache alles hinschmeißt. Vor allem vor dem Hintergrund, dass in zwei Monaten ohnedies die Impfpflicht in Österreich eingeführt wird.“

Auch in Bayern 2-G

Auch der Kärntner Landesleiter schlägt in dieselbe Kerbe: „Das sind unsere Spielregeln, wer sie nicht mittragen will, hat seine freie Entscheidung. Aber deswegen die Bergrettung zu diskreditieren, tut weh.“ Auch die bayerische Bergwacht hat vor rund zwei Wochen die 2-G-Regel für ihre Mitglieder eingeführt.

In Tirol, wo für Bergretter die 3-G-Regel gilt, will man an dieser Lösung, trotz des Vorstoßes aus Kärnten, weiter festhalten. „Wie gesagt, mit Februar hat sich das Thema ohnedies erledigt“, sagt Hochstaffl. Nachsatz: „Unsere Mitglieder sind das Fundament unserer Arbeit, wir wollen niemanden vergraulen und wir wissen, dass dies ein sensibles Thema ist."