Ballsaison abgesagt: „Alles Walzer“ muss noch warten

Ohne zugewiesene Sitze

Erlaubt sind maximal 25 Teilnehmer (in geschlossen Räumen wie im Freien), es gelten 2-G-Regel (geimpft oder genesen) und Maskenpflicht (für alle ab 14 Jahren FFP2, für 6- bis 14-Jährige oder Schwangere reicht Mund-Nasen-Schutz). Diese Höchstgrenze gilt auch für Familien- oder Hochzeitsfeiern, Kinder werden eingerechnet

Mit Sitzplätzen

Maximal zulässig sind bis zu 2.000 Besucher jeglicher Veranstaltung, egal ob im Freien oder in Sälen. Bis 500 Personen gilt: 2-G und Maske, 501 bis 1.000 Personen: 2-G plus (geimpft oder genesen plus PCR-Test) und Maske. 1.001 bis 2.000: Teilnehmen dürfen nur Personen, die bereits geboostert sind, also z. B. alle drei Teilimpfungen haben. Auch sie brauchen PCR-Tests und Maske.