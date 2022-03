Alkolenker in Vorarlberg rammte auf der Flucht zwei Streifenwagen

Ein 30-jähriger Autolenker hat in Vorarlberg in der Nacht auf Sonntag auf seiner spektakulären Flucht vor der Polizei zwei Streifenwagen gerammt. Zudem gefährdete er einen Polizisten, der sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen musste.

Zuvor hatte der offensichtlich alkoholisierte Mann alle Anhalteversuche missachtet, er wurde im Bereich der Autobahnauffahrt Bludenz-Bürs auf einen Grünstreifen abgedrängt und so gestoppt, informierte die Exekutive.