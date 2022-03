Alkoholisierter stürzte in Tirol sechs Meter tief von Balkon

Nach einem Sturz von einem Balkon hat am Samstagabend ein 35 Jahre alter Mann in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden müssen. Der laut Polizei alkoholisierte Niederländer hatte sich in Gries am Brenner auf die Balkonbrüstung gesetzt, um zu rauchen, und dabei das Gleichgewicht verloren.

Der Mann versuchte noch, sich an der Regenrinne festzuhalten. Diese riss jedoch auf einer Länge von mehreren Metern ab und konnte den Sturz auf die ca. sechs Meter unter dem Balkon liegende Asphaltfläche nur leicht abbremsen. Ein Bekannter des Mannes, der sich ebenfalls auf dem Balkon befunden hatte, setzte einen Notruf ab.