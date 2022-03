14-jähriger Obersteirer wegen Morddrohung via Handy festgenommen

Ein 14-Jähriger ist am Freitagabend in Bruck an der Mur festgenommen worden. Er soll einen 19-Jährigen mit dem Umbringen bedroht haben. Laut Polizei schickte er dem Burschen eine Sprachnachricht, in der er ankündigte, dass er ihm mit einer Waffe "den Kopf wegblasen" werde. Der Verdächtige war bei seiner Einvernahme geständig und wurde in die Justizanstalt Leoben gebracht.

Es soll nicht das erste Mal gewesen sein, dass der Jugendliche den 19-Jährigen bedroht hat. Die Ermittler fanden auch ein Video, das der Verdächtige in der Nacht auf Freitag angefertigt hatte. Darauf ist der Bursche mit einer Schreckschusspistole zu sehen, die er mehrfach abfeuerte. Dieses Video hat er offenbar an mehrere Freunde verschickt.