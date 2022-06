Alkohol und Schläge: Gewalt im Beziehungsalltag

Die häuslichen Auseinandersetzungen zwischen Amber Heard und Johnny Depp haben weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Dass Gewalt in Beziehungen aber auch in Österreich ein alltägliches Problem darstellt, zeigte sich am Donnerstagvormittag am Landesgericht Wiener Neustadt. Dort standen – kurz nachdem im Promi-Prozess in den USA das Urteil verkündet worden war – gleich drei Ehestreitigkeiten auf der Tagesordnung.

Im jahrelangen Scheidungsstreit eines Paares aus Niederösterreich wurde etwa der 46-jährigen Gattin vorgeworfen, ihrem Ehemann gedroht zu haben, sie werde ihn „mit einer Schere im Schlaf abstechen“. Dies bestritt die Frau, erzählte von wiederholten Auseinandersetzungen, im Zuge derer sie von ihrem Partner geschlagen worden wäre. Nun habe er sie zu Unrecht beschuldigt, um von einem weiteren Übergriff seinerseits abzulenken.