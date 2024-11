War immer klar, dass Sie das Geschäft übernehmen? Sie haben Betriebswirtschaftslehre studiert.

Meiner Mutter war wichtig, dass ihre drei Kinder studieren. Aber ich war ein schlechter Schüler, bin vor der Matura durchgeflogen. Da hat der Vater gesagt: „Wir versuchen es noch einmal. Die Leute fliegen auch zum Mond.“ Ich habe maturiert und studiert, dann hat mir das Teppichgeschäft eigentlich gefallen. Es war künstlerisch, man hatte mit interessanten Leuten zu tun.

Teppiche waren einmal Wertanlagen. Jetzt werden sie immer mehr und billig im Netz gekauft. Ist das noch ein Geschäft?

Das Netz ist keine Konkurrenz für uns. Wir haben Teppiche in jeder Preislage. Man muss sie sehen und fühlen. Was heute anders als früher ist: Um Erfolg zu haben, muss man mit Architekten und Designern zusammenarbeiten, Maß- und Musterteppiche erzeugen und etwas für die Marke tun. Glück gehört natürlich auch dazu. Wir haben internationale Kunden, viele Hotels und sind zufrieden. Aber in der Produktion werden Teppiche jedes Jahr teurer.

Sie sind in Teheran geboren, bezeichnen Migration als Chance. Aber gibt es mittlerweile nicht viele Integrationsprobleme?

Ja, Migration ist wichtig, aber es gibt auch Pflichten für Migranten. Wir haben in den letzten Jahren viele Fehler gemacht: Deutsch hätte schon wesentlich früher Hauptschwerpunkt der Migrationspolitik sein müssen. Man muss den Leuten die Chance geben, auch die Geschichten und die Bräuche des Landes zu lernen. Wenn ich Gast in einem Staat bin, habe ich mich der Hausordnung des Landes zu fügen. Der Steuerzahler zahlt schließlich den Einstieg, das soll dankbar angenommen werden. Es kann außerdem nicht sein, dass Deutschland und Österreich so viel, andere Länder aber nichts tun. Und wenn jemand mit dem Strafrecht in Konflikt kommt, dann gehört er bei gravierenden Taten abgeschoben.