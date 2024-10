Von Haselsteiner bis Lugner: Ali Rahimi bringt sie alle zusammen

"Hier bei Ali Rahimi ist es immer eine gute Gelegenheit sich auszutauschen, Menschen zu treffen aus den verschiedensten Bereichen, aus Politik, aus Wirtschaft, Medien, Kunst und Kultur, ohne dass es die Notwendigkeit gibt irgendein besonderes Thema zu berücksichtigen", sagte Ludwig.

"Einen Gedanken würde ich gerne mitgeben, auch für unsere Gespräche, dass ich stolz bin, dass wir auch eine Stadt sind mit vielen Vorteilen und hoher Lebensqualität. Wir sind jetzt wieder in drei internationalen Rankings, was die Lebensqualität betrifft an den ersten Platz gereiht worden. Und das was uns verbindet, ist, dass wir alle an einem Strang ziehen und gemeinsam auch auf den Wirtschaftsstandort schauen. Wir sind der Wirtschaftsmotor in Österreich", so Ludwig.

Das Miteinander ist ihm besonders wichtig, wie er betonte. "Gerade in Zeiten, wo man oft den Eindruck hat es wird polarisiert, es werden Gruppen gegeneinander ausgespielt, ist es besonders wichtig den Aspekt des Miteinanders zu sehen."

Gastgeber Rahimi konnte ihm da nur zustimmen. In Gedenken an seinen kürzlich verstorbenen Vater Abbas Rahimi bat er die Gäste um eine Schweigeminute.