In den vergangenen 24 Stunden wurden 3.283 Neuinfektionen in Österreich behördlich registriert. Von Samstag auf Sonntag wurden außerdem lediglich drei neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Das liegt deutlich unter dem Schnitt der vergangenen zwei Wochen von 19,3 Corona-Toten pro Tag.

Auf den Intensivstationen liegen aktuell 325 Patienten, das sind drei mehr als am Vortag. Auf den Normalstationen ging die Belegung zurück, hier sind aktuell 973 Patienten mit einer Corona-Erkrankung registriert. Das sind 31 weniger als noch am Samstag gemeldet wurden.

Die 7-Tages-Inzidenz bei den Neuinfektionen steigt damit wieder deutlich. Sie liegt aktuell bei knapp 235,4, vor zwei Wochen lag dieser Wert noch bei 216.

Hauptbetroffen auf Bundesländer-Ebene ist inzwischen Tirol (Inzidenz 423) vor Salzburg (332) und Wien (304) - siehe dazu Grafiken weiter unten.

In Sachen Impfung gab es über die vergangenen Feiertage kaum Bewegung. Am 1. Jänner wurden lediglich 3.120 Impfdosen verabreicht. 1.466 davon waren Drittstiche. 274 Menschen ließen sich am Neujahrstag erstmals gegen Corona impfen. Damit haben mit Stand 2. Jänner 2022 74,42 Prozent der impfbaren Bevölkerung ein gültiges Impfzertifikat.