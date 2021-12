Virologe Christian Drosten empfiehlt vierten Stich vor dem Sommer

Jeder gesunde Erwachsene sollte sich noch vor dem Sommer einen vierten Stich holen. Mit dieser Aussage ließ der deutsche Star-Virologe von der Berliner Charité in einem Interview mit dem ZDF am Silvestertag aufhorchen. Ebenso gab der Experte eine Prognose über den weiteren Verlauf der Pandemie ab.

Demzufolge sieht Drosten den nächsten Winter als entscheidende Phase an. Wenn sich das Virus bis dahin nicht verändert, rechnet er mit einem "relativ normalen Winter" - vergleichbar mit einem "normalen Winter mit einer schweren Influenza-Welle". Zwar sei es dann nötig, Ältere und Risikopatienten nochmals zu boostern, damit sie gut über diese Zeit kommen.

In diesem Szenario sieht er aus heutiger Sicht sonst aber keine Probleme. Allerdings wollte er nicht ausschließen, dass in bestimmten Situationen und bei größeren Menschengruppen in Innenräumen weiterhin Masken notwendig sein könnten.