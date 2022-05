Akku von Massagegerät explodierte in steirischem Hotelzimmer

In einem Hotelzimmer in Bad Waltersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ist am Samstagabend der Akku eines Massagegeräts explodiert. Ein 63-Jähriger hatte es zum Laden an den Strom angeschlossen, als es einen Knall gab. Kleine Kunststoffteilchen verteilten sich laut Polizei im ganzen Zimmer und verursachten geringen Sachschaden, verletzt wurde niemand. Der Mann wurde zur Kontrolle ins LKH Hartberg gebracht.