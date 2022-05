34-Jähriger ging mit Axt auf Bankomaten los

Mit roher Gewalt, wollte ein 34-Jähriger offenbar in Pörtschach an Bargeld kommen. Der Mann versuchte einen Bankomaten mit einer Axt aufzubrechen, flüchtete jedoch noch vor Eintreffen der von einem Zeugen alarmierten Polizeistreife vom Tatort.

Aufgrund der Täterbeschreibung konnte der Täter, ein 34-jähriger Mann aus Pörtschach, im Zuge einer örtlichen Fahndung unmittelbar nach der Tat in der Nähe des Tatortes samt Tatwerkzeug angehalten und festgenommen werden.



Der offensichtlich alkoholisierte Mann war zur Tat sofort geständig und wurde nach Abschluss der Ermittlungen in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Er wurde angezeigt.