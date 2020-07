Airbnb-Rechtssicht zu Tiroler Regeln sorgt für Empörung

Immobilien-Experten sehen, wie berichtet, in Innsbruck Airbnb-Wohnungen wieder zurück in die Dauervermietung wandern. Und machen das neben Corona auch an verschärften Auflagen in Tirol fest.

Gegenüber dem KURIER hat Airbnb jedoch erklärt, dass sich die Zahl der Angebote in Innsbruck seit dem Vorjahr sogar erhöht habe. Das sowie die Rechtssicht der Plattform auf die neuen Spielregeln für Online-Vermietungen sorgen für aufgebrachte Reaktionen. Innsbrucks SPÖ-Chef Benjamin Plach ortet gar einen möglichen Aufruf zum Rechtsbruch.