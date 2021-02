Ärztestreik abgesagt, Kritik an Astra-Zeneca-Impfstoff bleibt

Alternativen für Ärzte

Jedenfalls sicherte das Land den Ärzten zu, dass auch jene Mediziner, die den Impfstoff von AstraZeneca ablehnen, ihre Priorisierung in der ersten Stufe behalten. Wann es für sie einen Biontech-Impfstoff gibt, ob vor oder nach den 65-jährigen, dazu gab es allerdings keine Information. „Es ist wichtig, dass Ärzte, die Vorbehalte haben, in der Priorisierungsliste weiterhin an gleicher Stelle bleiben“, sagte Haslauer.

Als zweite Möglichkeit wurde den Ärzten zugesichert, dass sie, wenn sie sich nun mit AstraZeneca impfen lassen, später mit einem anderen Impfstoff nachgeimpft werden können.

Auch die Steirer murren

Die Salzburger Mediziner sind mit ihrer Kritik aber nicht allein: Auch steirische Ärzte sind dem Astra-Zeneca-Vakzin gegenüber skeptisch eingestellt. Rund 800 Spitalsärzte wollen sie nicht haben und lieber mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer immunisiert werden. Auch ihre Kollegen aus dem niedergelassenen Bereich sehen das ähnlich. Sie begründen das aber nicht mit einer generellen Ablehnung von Astra Zeneca, sondern mit dessen verzögerter Wirkung: Erst nach 120 Tagen sei der volle Impfschutz erreicht, im Gegensatz zu Biontech/Pfizer mit vier bis sechs Wochen.

Das Land respektive Impfkoordinator Michael Koren haben für solche Einwände wenig Verständnis und planen nicht, auf die Forderungen der Ärzte einzugehen. Ausgenommen seien freilich Mediziner über 65 Jahre, sie erhalten Biontech/Pfizer-Impfstoff.

107-Jährige bekommt erste Impfung

Apropos Impfen: Am Freitag gab das Land Steiermark seine weitere Impfstrategie bekannt - anders als in den meisten Bundesländern gab es in der Steiermark noch keine Impfungen für über 80-Jährige, die nicht in Heimen leben. Mit März soll sich das ändern: Abgerufen wurden 27.000 Impfdosen - die erste Impfung geht am 2. März an eine 107-jährige Frau aus Leibnitz.