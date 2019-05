Abgefahren: Dritte Insolvenz eines bekannten Taxiunternehmens

Der seit 2004 bestehende Betrieb bietet neben Taxifahrten, Flughafentransfer, Schülertransporte und Behindertenfahrten an. In der Gemeinde St. Andrä-Wördern wird das Anruf Sammeltaxi betrieben. Doch die Geschäfte laufen seit Jahren anscheinend schlecht. Über das Vermögen der Westermayer KG mit Sitz in Muckendorf, Betreiber von Harrys Taxis, wurde am Landesgericht St. Pölten ein Konkursverfahren eröffnet, bestätigt Stephan Mazal von Creditreform. Zwölf Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.

Das ist mittlerweile die dritte Insolvenz. Im Jahr 2015 wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet und 2016 mit einem Sanierungsplan abgeschlossen. „Nach Abschluss dieses Sanierungsverfahrens konnte das Unternehmen durchaus positiv fortgeführt werden und sowohl die erste Quote von sechs Prozent als auch die zweite Quote von sieben Prozent erwirtschaftet werden“, heißt es in den Akten. „Leider kam es aufgrund von Unfällen mehrerer Dienstnehmen vermehrt zu aufwendigen Reparaturen der Fahrzeuge und Ausfällen, sodass die dritte Quote von sieben Prozent nicht mehr bezahlt werden konnte.“ Es trat daher wiederum die Zahlungsunfähigkeit ein.

Nun musste erneut ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt werden. „Das Verfahren wurde unter der Aktenzahl 1 4S1 61/1 7t abgehandelt. Dieser Sanierungsplan sieht Zahlungen bis 27. März 2020 vor.