Abgefackelt: Serie von Vandalenakten gegen Regenbogenfahnen

Ob Pfarren sich an der Aktion beteiligen wollten, überließ die Diözese Feldkirch diesen selbst. Bischof Benno Elbs bezog jedoch eindeutig Stellung: „Die katholische Kirche in Vorarlberg und ich stehen für eine Kirche, in der alle Menschen unabhängig von ihrer sexueller Orientierung ihren Platz finden.“

Auch eine am Diözesanhaus in Feldkirch ausgehängte Regenbogenfahne wurde angezündet. Es stimme nachdenklich, wenn Zeichen der Toleranz in Brand gesetzt werden, sagt eine Sprecherin der Diözese.