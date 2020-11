Abgängiger deutscher Wanderer in Tirol tot aufgefunden

Ein seit Dienstag in Tirol abgängiger 32-jähriger Wanderer aus Deutschland ist Freitagvormittag im Zuge eines Sucheinsatzes tot aufgefunden worden. Der Mann war laut Polizei auf einem schmalen und teilweise seilversicherten Steig zwischen dem Hochiss und dem Spieljoch im Rofangebirge im Unterland rund 100 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Der Deutsche war am Dienstag alleine von Maurach am Achensee zu einer mehrtägigen Tour im Rofangebirge aufgebrochen. Er wollte ursprünglich am Donnerstag in Brixlegg ankommen und sich in einem Gasthaus von Freunden etwas zum Essen holen.

Suchaktion am Freitag

Nachdem der 32-Jährige dort jedoch nicht auftauchte und auch nicht erreichbar war, erstatteten die Freunde eine Abgängigkeitsanzeige bei der Polizei. Gleichzeitig starteten die Bekannten einen Aufruf in sozialen Medien.

Freitagvormittag wurde laut Exekutive eine Suchaktion eingeleitet. Während der Suche erhielt die Besatzung eines Polizeihubschraubers den Hinweis, dass über soziale Medien eine Meldung eingegangen sei, wonach eine Person im Bereich des Spieljoch einen Stecken weit abseits des Weges entdeckt habe. Schließlich konnte der Deutsche in dem Bereich gefunden werden.

Der 32-Jährige war zunächst auf den Gipfel des Rotspitz, dann weiter über den Dalfazer Roßkopf und das Dalfazer Joch in Richtung Streichkopf gewandert. Dort übernachtete er, ehe er seine Tour Mittwochvormittag fortsetzte.