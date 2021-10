Abgängige Frau in Südsteiermark entdeckt

Eine 34-jährige Frau, die seit Samstagabend in der Südsteiermark gesucht worden war, ist Sonntagabend unverletzt am Bahnhof in Leibnitz gefunden worden. Passanten hatten die Rumänin, die offenbar psychische Probleme hat und kaum Deutsch spricht, bemerkt und die Rettung gerufen. Die Frau war geschwächt, aber sonst wohlauf. Sie wurde in das LKH Wagna gebracht, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.