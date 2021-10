Fertőrákos: Greenpeace hofft auf die EU

80 Fußballfelder groß soll die touristische Anlage bei Fertőrákos insgesamt werden.

Auf 60 Hektar sind ein Vier-Sterne-Hotel mit 100 Zimmern, ein Parkhaus mit 880 Stellplätzen und ein Yachthafen mit 800 Bootsliegeplätzen geplant

75 Millionen Euro will die ungarische Regierung in das Projekt investieren, das auch als Kampfansage an den österreichischen Tourismus zu sehen ist. Ungarn will am Kuchen mitnaschen und an der Durchführung des Vorhabens festhalten.