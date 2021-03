Ab Mittwoch Ausfahrtskontrollen in Wiener Neustadt

ÖVP-Stadtchef Schneeberger zeigte sich am Samstag in einer ersten Reaktion "sehr skeptisch", ob die vom Bund angeordnete Maßnahme so rasch umsetzbar sei: Es sei fraglich, ob die benötigten 40 Teststraßen für Covid-Tests so schnell aufzustellen seien. Dazu komme die Größe der Region sowie die hohe Anzahl an Ein- und Auspendlern, 42.000 pro Tag in Pkw sowie weiters 15.000 Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr.

Auch aus dem Grund regte sich in Wiener Neustadt in dem Moment Widerstand gegen Ausreisetests, als sie erstmals von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) angekündigt wurden: Er fordert diese Maßnahme bekanntlich für alle Bezirke, die 7-Tages-Inzidenzen von 400 oder mehr aufweisen.