Ab Juni: Polizei erlaubt sichtbare Tätowierungen

Aktuell ist es noch so, dass "Peckerl" an sichtbaren Körperstellen, vor allem dort, wo sie das Hemd nicht überdecken, verboten sind. Unter anderem aufgrund von Personalmangel reagiert die Polizei jetzt aber: "Tätowierungen auf Fingern wie zum Beispiel der Ehering oder Geburtsdaten von Kindern waren bisher ein absoluter Ausschließungsgrund", heißt es in einem Schreiben aus dem BMI. Das ändert sich ab Juni.