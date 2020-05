Ab 3. Juni: Deutsche Urlauber bekommen „Korridor“ durch Österreich

Polay gibt allerdings zu bedenken, dass Touristen dabei nicht nur in eine Richtung denken sollten. „Auch wenn Urlauber aus Deutschland nach Italien kommen, sollten sie sich versichern, dass sie bei der Rückreise in ihrem Heimatland nicht in Quarantäne müssen.“ Das Innenministerium warnt ebenso, dass von Zielland zu Zielland unterschiedliche Regelungen gelten. Deutsche, die nach Kroatien wollen, könnten sich also nicht nur darauf verlassen, dass Österreich sie durchlässt, sondern sollten auch die Lage in Slowenien und Kroatien selbst am Radar haben.