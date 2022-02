96-jähriger Bürgermeisterkandidat brach Quarantäne in Tirol

Tirols ältester Bürgermeisterkandidat, der 96-jährige Walfried Reimeir, soll Medienberichten zufolge trotz positivem Corona-Testergebnis ein TV-Interview gegeben haben. Die Polizei hatte von einem Pensionisten berichtet, der sich am Montag trotz aufrechten Quarantäne-Bescheids im Ortszentrum in Steinach am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) aufhielt. Wenig später stellte sich heraus, dass es sich um Reimeir handelte.