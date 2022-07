86-jährige demente Frau ohne Verletzungen bei Graz gefunden

Einsatzkräfte haben in einer Suchaktion in Hitzendorf südwestlich von Graz in der Nacht auf Donnerstag eine aus einem Seniorenwohnheim abgängige Frau (86) unversehrt entdeckt. Die demente Pensionistin hatte sich zu Fuß ins obersteirische Zeltweg aufmachen wollen. Etwa eine Stunde nach Mitternacht konnte der Einsatz von etwa 100 Kräften beendet werden: Die Dame wurde an einem Waldrand gefunden, etwa 1,2 Kilometer vom Heim entfernt, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.

Rettungshundebrigade im Einsatz

Die 86-jährige Bewohnerin des Seniorenheims im Bezirk Graz-Umgebung wurde gegen 22.00 Uhr von einer Mitarbeiterin bei der Polizei als vermisst gemeldet. Die an schwerer Demenz leidende Dame hatte offenbar zuvor noch zu verstehen geben, dass sie sich zu Fuß von Hitzendorf auf den Weg nach Zeltweg aufmachen wolle. Etwa eine Stunde nach Mitternacht wurde die Abgängige gefunden, sie hatte sich offenbar an einem Waldrand ein notdürftiges Nachtlager errichtet.

Neben Polizisten, der Polizeihundestaffel und einigen Beamten von Drohnen - welche mit einer Wärmebildkamera ausgestattet sind - kam auch die österreichische Rettungshundebrigade, die Rettungshundestaffel und jene des Roten Kreuzes zum Einsatz. An der Suche beteiligten sich weiters der Samariterbund, die freiwillige Feuerwehr Hitzendorf und Kräfte der Mantrailer-Gruppe Leoben. Insgesamt waren weit über 100 Personen an der Suchaktion beteiligt.