85-facher Mord eines Pflegers: Jetzt soll Grazer Herzchirurg vor Gericht

Pfleger Niels Högel wurde erst im Juni am Gericht Oldenburg in Deutschland verurteilt: Lebenslang wegen 85-fachen Mordes (nicht rechtskräftig).

Einem seiner früheren Chefs am Klinium der Stadt droht nun ebenfalls ein Verfahren: Die Staatsanwaltschaft Oldenburg brachte am Mittwoch Anklage gegen den Arzt ein - Verdacht des Totschlags durch Unterlassung in drei Fällen. Das spielt nun aber auch in der steirischen Spitallandschaft eine Rolle: Der verdächtige Mediziner war bis zur seiner Freistellung vor wenigen Monaten Leiter der Herzchirurgie am LKH Graz.

Anklage gegen fünf Verdächtige

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg bestätigte am Freitag einen Bericht der Kleinen Zeitung, wonach sie Anklage erhoben habe. Unter den Beschuldigten ist nicht nur der in Graz tätig gewesenen Herzchirurg, sondern auch noch weitere vier weitere. Unter ihnen sind auch der Pflegedienstleiter, der ehemalige Geschäftsführer sowie die Ex-Pflegedirektorin, führte die Behörde auf KURIER-Anfrage aus. Im Fall einer Verurteilung drohen fünf bis fünfzehn Jahre Haft.

"Gefahr erkannt"

Die Staatsanwaltschaft gehe davon aus, dass die Verdächtigen "spätestens ab Oktober 2001 die von dem ehemaligen Krankenpfler H. ausgehende Gefahr erkannt hatten", heißt es in der Stellungnahme. "Zu diesem Zeitpunkt soll eine intern erstellte Liste vorgelegen haben, aus der sich eine überproportionale Häufigkeit der Anwesenheit des Pflegers bei Todesfällen nach Reanimationen ergeben haben soll."