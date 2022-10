84-Jähriger stürzte in Vorarlberg mit Pkw 150 Meter ab

Ein 84-jähriger Autofahrer ist am späten Sonntagnachmittag in Bartholomäberg (Bezirk Bludenz) mit seinem Wagen rund 150 Meter über eine steile Wiese abgestürzt. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach, ehe es in einer Baumgruppe hängen blieb, informierte die Polizei. Das Unfallfahrzeug wurde etwa drei Stunden später von einem Spaziergänger entdeckt. Der 84-Jährige wurde geborgen und nach der Erstversorgung mit Verletzungen ins LKH Feldkirch eingeliefert.

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr, als der Senior auf seiner Fahrt in Richtung Dorfzentrum in einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache vom Lindaweg abkam. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.