Zwei Autofahrer auf A1 mit mehr als 200 km/h ertappt

Auf der Westautobahn (A1) bei Kirchstetten (Bezirk St. Pölten) sind am Sonntag zwei Autofahrer ertappt worden, die mit mehr als 200 km/h unterwegs waren. 212 bzw. 221 km/h wurden nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich gemessen. Der Lenker eines Pkw mit oberösterreichischem Kennzeichen missachtete Anhaltezeichen. Ihn erwartet eine Anzeige. Ein ungarischer Staatsbürger musste einen Laserblocker ausbauen.

Weiterfahrt trotz versuchter Anhaltung

Beamte der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich waren mit einem Zivilstreifenfahrzeug unterwegs, als sie Sonntagfrüh auf der Richtungsfahrbahn Wien von einem Pkw mit Kennzeichen aus dem oberösterreichischen Bezirk Kirchdorf an der Krems und von einem ungarischen Auto mit ebenfalls weit überhöhter Geschwindigkeit überholt wurden. Während der Erstgenannte am Steuer laut Polizei seine Fahrt trotz versuchter Anhaltung bei der Abfahrt Altlengbach fortsetzte, wurde der ungarische Staatsbürger, ein 70-Jähriger, einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass in dem Pkw ein Laserblocker eingebaut war. Der Ausbau wurde veranlasst und von dem Mann eine vorläufige Sicherheitsleistung eingehoben. Er wird ebenfalls der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.