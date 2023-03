79-jähriger Tiroler stürzte mit Traktor in See

Ein 79-jähriger Mann ist am Freitag in Tarrenz (Bez. Imst) mit seinem Traktor samt mit Holz beladenem Anhänger über eine Böschung in den Starkenberger See gestürzt. Er war auf einem schmalen Uferweg mit dem Vorderreifen über die Fahrbahn hinausgeraten, so die Polizei.

Der Mann konnte sich in der Fahrerkabine festhalten und leicht verletzt ans Ufer retten. Weil sein Handy kaputtgegangen war, ging er zu Fuß nach Hause und rief seinen Sohn und die Einsatzkräfte an.