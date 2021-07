75-Jähriger nach Badeunfall in Kärnten gestorben

Ein 75-jähriger Mann ist nach einem Badeunfall im Ossiacher See im Klinikum Klagenfurt gestorben. Die Sprecherin der Kärntner Landesspitäler bestätigte am Dienstag auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte.

Der Pensionist war am Samstagnachmittag aus dem See gerettet worden, nachdem ein Fischer den leblos im Wasser treibenden Mann entdeckt und ans Ufer gebracht hatte, wo er 45 Minuten lang reanimiert wurde. Am Montag starb der 75-Jährige dann an den Folgen des Unfalls.