Unfall in OÖ: 67-jährige ertrank im Attersee

Eine 67-jährige Pensionistin ist am Montag im Gemeindegebiet von Schörfling am Attersee ertrunken. Sie wurde von einer Spaziergängerin leblos im Fluss Ager treibend gefunden. Den Ermittlungen der Polizei zufolge sei die Frau fast jeden Tag alleine im Attersee schwimmen gegangen. Dabei dürfte sie im Attersee bzw. in der Ager ertrunken sein.