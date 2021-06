74-Jähriger bei Kapfenberg etwa 100 Meter über Böschung gestürzt

Ein 74-jähriger Mann ist am Freitagnachmittag bei Kapfenberg (Steiermark) etwa 100 Meter über eine steile Böschung gestürzt. Der Unfall geschah im Zuge von Wartungsarbeiten an der von einem Verein betreuten Rettenwandhöhle - das Unfallopfer war nach Polizeiangaben gerade mit Krücken über einen befestigten Steig am Weg zum Höhleneingang, als es auf feuchtem wurzeligen Untergrund ausrutschte.

Nachdem der Mann nicht bei der Höhle ankam, ging ihm ein Vereinskollege entgegen und fand an der Absturzstelle die Krücken. Nach einer sofortigen Suche konnte der 74-Jährige am Fuße der Böschung gefunden werden. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Bruck gebracht.