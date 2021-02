707 Straßenschilder bekommen Zusatztafeln

Maria Cäsar ist die Erste

Am Dienstag wurde die erste dieser Zusatztafeln angebracht, am Maria-Cäsar-Park. Cäsar, (kommunistische) Widerstandskämpferin gegen das NS-Regime und bis ins hohe Alter als Zeitzeugin und Mahnerin in Schulen sowie bei Vorträgen unterwegs, war die erste Wahl der Stadtregierung. „Es ist wichtig und richtig, dass der mutige Einsatz von Maria Cäsar gen die Gräueltaten nun auch im öffentlichen Raum gewürdigt wird“, begründete Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP). „Dank der zusätzlichen Informationen schaffen wir ein Stück Geschichte im öffentlichen Raum.“

Elf Tafeln folgen

Bis Mitte des Monats sollen elf weitere Tafeln angebracht werden, etwa an der Gabriel-Seidl-Gasse. Der Namensgeber lebte im 19. Jahrhundert, war Archäologe sowie Lyriker und schrieb unter anderem den Text für die Kaiserhymne „Gott erhalte“. Auch die Alfred-Coßmann-Gasse erhält demnächst eine erläuternde Beschreibung: Coßmann, gestorben 1951, war Grafiker und Kupferstecher – allerdings während der NS-Zeit auch Mitglied in der Reichskammer der bildenden Künste, jedoch nie NSDAP-Mitglied.