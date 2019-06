Nicht nur die Hetzer kriegen Tafeln

Die Erklärtafeln für diese belasteten Straßennamen sollen als erste angefertigt und angebracht werden, jeweils zu Beginn und Ende eines Straßenzuges. Heuer noch sei geplant, die ersten von ihnen anzubringen, hieß es am Freitag seitens der Stadtbaudirektion. Unter ihrer Leitung, speziell des Stadtvermessungsamtes, läuft das Projekt. Für die inhaltliche Aufarbeitung seien auch Kulturamt und Uni Graz kontaktiert worden. Der Plan muss vom Gemeinderat abgesegnet werden, schon in der nächsten Sitzung am 4. Juli soll der entsprechende Antrag eingebracht werden. Er wird durchgehen, ÖVP und FPÖ haben eine Mehrheit.

„Wir stellen uns unserer historischen Verantwortung, in dem wir belastete Straßennamen im Zusammenhang mit nationalsozialistischem Hintergrund klar aufzeigen“, versichert Stadtchef Nagl. Doch so breit aufgezogen habe das Projekt „doppelten Nutzen. Alle können durch die Zusatztafeln erkennen, welche historische Persönlichkeit geehrt wird“.