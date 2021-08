70-jähriger Klagenfurter brach in Wohnung des toten Nachbarn ein

Ein Klagenfurter (70) ist am Dienstag in einem Mehrparteienhaus in die Wohnung eines Nachbarn eingebrochen, der vor kurzem gestorben ist. Ein anderer Hausbewohner hatte ihn mit Hammer und Tuch in der Hand durch das Stiegenhaus gehen gesehen.

Als er aus der Wohnung des Toten laute Hammerschläge wahrnahm, läutete er an, doch der 70-Jährige machte nicht auf. Der Nachbar verständigte die Polizei. Bei der Vernehmung gab der Pensionist den Einbruch zu, das Motiv war vorerst unklar.