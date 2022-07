64.000 Salzburger Schüler starten in ersehnte Ferien

Besonderer Schultyp mit AHS-Matura & Lehre

Zeugnisse in mehrfacher Ausprägung sammeln die rund 400 Schülerinnen und Schüler im Werkschulheim Felbertal in Ebenau (Salzburger Flachgau): Sie lernen den Stoff eines Gymnasiums (AHS) und werken gleichzeitig in verschiedenen Werkstätten wie Tischlerei oder Schlosserei. Eine weitherum einmalige Kombination abseits von berufsbildenden Schulen oder Lehre-mit-Matura-Modellen, die auch immer mehr Mädchen anzieht.

„Der weibliche Anteil liegt bei uns bei rund 30 Prozent“, freut sich Direktorin Karin Starlinger-Baumgartinger. Und er steigt weiter. Die Schüler kommen aus allen Bundesländern und auch aus Deutschland. Weil viele von weither stammen, gibt es im Werkschulheim auch noch ein Internat, das gut angenommen wird. 36 Maturantinnen mit Lehre und Matura in der Tasche wurden schon in den Sommer entlassen.

In Ebenau rauchen die Köpfe nicht nur über Schulbüchern oder PC-Programmen. Emely Bayer, die gerade die achte Klasse absolviert, arbeitet gerne in den Werkstätten: „Mich motiviert Maschinenbau einfach.“ Ein Jahr vor der Matura bauten sie und ihre Jahrgangskollegen Werkstücke, die in der Lehre als Gesellenstücke bekannt sind. Im Herbst wartet dann die theoretische Prüfung.

In der Tischlerei arbeitete Louise Strobl, ebenso achte Klasse, gerade noch an ihrem selbst gebauten Schreibtisch, bevor sie jetzt in die Ferien startet: „Wir Mädels schaffen das Technische genauso“, meint sie selbstbewusst.

Direktorin Starlinger-Baumgartinger bringt es auf den Punkt: „Das Interesse an unserer Schule steigt. Immer mehr Eltern sehen, dass das praktische Know-how einen wichtigen Anteil in der Entwicklung ihrer Kinder hat.“ Ihr Wunsch für den Herbst scheint derzeit nur schwer zu erfüllen sein: „Dass uns endlich Corona nicht mehr am Arbeiten hindert.“

SABINE SALZMANN