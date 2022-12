51-Jähriger attackierte Rosenverkäufer in der Stadt Salzburg

Ein 51-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag in der Stadt Salzburg einen 68-jährigen Rosenverkäufer attackiert und verletzt. Der Täter schubste den Mann vor einem Lokal scheinbar ohne ersichtlichen Grund, schlug ihm mit der Faust ins Gesicht und trat auch noch auf ihn ein, als dieser bereits auf dem Boden gelegen ist. Passanten eilten dem Rosenverkäufer zur Hilfe, doch auch auf sie ging der rabiate 51-Jährige los, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Erst als vorbeikommende Passanten einschritten, ließ der 51-Jährige von seinem Opfer ab, versuchte aber einem Zeugen mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Ein ebenfalls 51-jähriger Freund des Beschuldigten beschimpfte einen Passanten lautstark und drohte ihn zu schlagen und ihm Knochen zu brechen. Die Polizei nahm den stark alkoholisierten 51-jährigen Täter fest. Der Rosenverkäufer wurde ins Spital gebracht.