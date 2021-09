47-Jähriger starb bei Wald-Aufräumarbeiten in Osttirol

Ein 47-Jähriger ist von Waldarbeiten nicht mehr lebend zurückgekommen. Er war am Mittwochvormittag zu Aufräumarbeiten in den sogenannten "Walcherwald" in Kartitsch (Bezirk Lienz) aufgebrochen. Als der Mann am Abend nicht nach Hause kam und telefonisch nicht erreichbar war, schauten Angehörige nach.

Sie fanden ihn oberhalb eines Forstweges tot auf. Offensichtlich wurde er beim Abschneiden eines umgestürzten Baumes von der Wurzel getroffen, wie die Polizei mitteilte.